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Лавров утверждает, что Москва предоставила Британии все материалы по делу Скрипаля
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16.03.2018 15:13
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Лондон игнорирует вопрос российской стороны, почему нельзя
дождаться, когда поправятся прежний шпион ГРУ РФ Сергей Скрипаль и
его дочь, прежде чем предпринимать какие-либо меры, заявил Сергей
Лавров. Лавров утверждает, что Россия предоставила Лондону
материалы по делу Скрипаля Фото: ЕРА Лавров утверждает, что Лондон
игнорирует вопрос российской стороны, почему нельзя дождаться,
когда "поправятся потерпевший и дочь", прежде чем предпринимать
какие-либо меры.4 марта в британском
Солсбери госпитализировали с симптомами
отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили
сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом
Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что,
по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.
Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить
объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Соединенного
Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Спикер
Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что
Москва проинформировала Лондон по дипломатическим
каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также
о приостановлении запланированных двусторонних контактов с
Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе
ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением
экс-разведчика.15 марта Лавров сообщил, что Москва в ответ на
действия Лондона вышлет из страны британских
дипломатов.Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон считает
очень вероятным, что приказ о применении химвещества на территории
Соединенного королевства отдал президент РФ Владимир Путин.
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