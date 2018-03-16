Лондон игнорирует вопрос российской стороны, почему нельзя дождаться, когда поправятся прежний шпион ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь, прежде чем предпринимать какие-либо меры, заявил Сергей Лавров. Лавров утверждает, что Россия предоставила Лондону материалы по делу Скрипаля Фото: ЕРА Лавров утверждает, что Лондон игнорирует вопрос российской стороны, почему нельзя дождаться, когда "поправятся потерпевший и дочь", прежде чем предпринимать какие-либо меры.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов.Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон считает очень вероятным, что приказ о применении химвещества на территории Соединенного королевства отдал президент РФ Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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