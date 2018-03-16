Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова является одним из контроллеров ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон", которое после аннексии полуострова было перерегистрировано на российскую налоговую. Денисова заявила, что после аннексии Крыма Россией "Крымжелезобетон" национализировали Фото: Людмила Денісова / Facebook Отмечается, что до аннексии Денисова владела четвертью строительной компании "Крымжелезобетон". 12 января 2015 года юрлицо перерегистрировали в оккупированном Симферополе по российскому законодательству. В Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации основателем компании указано украинское ООО "Триора", 25% уставного капитала которого внесла Людмила Денисова. Среди основателей "Триоры" значатся также экс-нардепы от "Батьківщини" Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.В материале говорится, что в ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована компания "Севастопольмаринсервис", которая также связана с Денисовой. В состав учредителей вошла дочь Денисовой Елена Титаренко. Последняя является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер". Компании занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Еще одна дочь Денисовой – Александра Квитко – владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В.". Эта компания зарегистрирована в Симферополе, она специализируется на сдаче в аренду недвижимого имущества.Bihus.Info пишет, что ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" Денисова в своих декларациях за 2015 и 2016 годы не указывала.В комментарии журналистам программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" она заявила, что после аннексии Крыма Россией компания была национализирована."У меня все задекларировано", – подчеркнула Денисова.Согласно декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, Денисова является конечным бенефициарным собственником ООО "Триора" (25%, зарегистрирована в Киеве), ООО "Севастопольмаринсервис" (25%, Севастополь), обслуживающего кооператива "Батилиман" (25%, Симферополь), ООО "Торговый дом "Крымжелезобетон" (25%, Симферополь) и других компаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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