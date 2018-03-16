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|Генпрокуратура планирует допросить Савченко по делу расстрелов на Майдане, - Горбатюк
|16.03.2018 15:31
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Дата допроса еще не определенаГенеральная прокуратура Украины намерена допросить внефракционного народного депутата Надежду Савченко в деле о расстрелах во время событий евромайдан в феврале 2014 года.
Фото: strana.ua
Об этом сообщил " Радио Свобода " начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
15 марта Савченко заявила , что видела, как председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий "заводил снайперов в гостиницу" Украина "во время евромайдан. Позже она сказала, что ошиблась и имела в виду не Парубия, а народного депутата от" Народного фронта ", председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.
"Следователь договаривается о дате допроса, она еще не определена", -сказал Горбатюк.
Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Также народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .
Отметим, что Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Вчера представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что в четверг Савченко вывели из Совета из-за угрозы с ее стороны.