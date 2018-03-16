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Цеголко: Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине
16.03.2018 15:52
Визит президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область не анонсировался. По словам его пресс-секретаря Святослава Цеголко, глава государства посетил Катериновку и Золотое. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко побывал в Луганской области Фото: president.gov.ua "Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построено контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты", – сообщил он.
https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1482403971869127
На сайте президента визит не анонсировался.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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