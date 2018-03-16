Сводка Новостей
- Порошенко назвал отравление Скрипаля посягательством России на суверенитет Великобритании
- Командующим Объединенными силами Порошенко назначил замначальника Генштаба Наева
- СБУ подготовила подозрение главе российского "ЦИК" в оккупированном Крыму за организацию незаконных выборов
- Следком РФ завел уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве бизнесмена Глушкова
- Зеленский показал, как упражняется с гантелями
|Цеголко: Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине
|16.03.2018 15:52
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https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1482403971869127
На сайте президента визит не анонсировался.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.
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