Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных условий в столице будет рекомендовано объявить 19 марта выходным днем. Ограничение въезда грузовиков начнут действовать 16 марта с 19.00 Фото: ЕРА 16 до 19 мартав связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время заседания Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба столичной власти.По словам Поворозника, сегодня ограничение начнут действовать с 19.00."Режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы оперативно будут принимать решение о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, несмотря на погодные условия", – сказал он.Поворозник отметил, что режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.Он добавил, что в случае значительного ухудшения погодных условий будет рекомендовано объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.13 марта синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 17 марта в Украину прийдет похолодание. Кроме осадков, сильного ветра и морозов, особую сложность может принести гололедица на дорогах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта что будет въезда действовать Теги: общество