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|В аннексирована Крыму работает только одна украинская школа
|16.03.2018 16:04
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В ней учится 132 ученикаНи один выше и среднее учебное заведение в Крыму в 2017-2018 годах не прописал в методических программах украинский язык как предмет. На полуострове сейчас действует только одна украинская школа.
Фото: BBC
Таковы данные исследования озвучила руководитель "Фонда открытая политика" Ирина Жданова во время "круглого стола" в " Укринформе ".
"В 2017-2018 учебном годах в Крыму нет заведений, в которых украинский язык изучается как предмет, и есть одна украинская школа, в которой учится 132 ученика" , - сказала она.
Как уточнила Жданова, в исследовании-мониторинга сопоставлялись показатели за 2014-2015 и за 2017-2018 учебные годы. Согласно этим данным четырьмя годами ранее на полуострове было 22 школы с украинским языком обучения, в которых приобретали знания 894 ученика. Количество классов с украинским языком обучения представляется в этом исследовании только за 2017-2018 годы - 19 классов с 239-ю учениками в семи школах.
Украинский язык был предметом для изучения в 2014-2015 годах в 169 заведениях Крыма разного уровня. Ее изучали 9316 учащихся. В те годы учебы украинским осуществлялось для 10,2 тысячи жителей Крыма (5,3%), а теперь - для 371 ученика (0,2%), говорится в исследовании.
Кроме того, четырьмя годами ранее обучение на крымскотатарском языке осуществлялось для 15,2 тысячи учеников (8%), а в 2017-2018 годах - для 5,3 тысячи учащихся (3%). В 2014-2015 годах на полуострове работало 52 школы с крымскотатарским языком обучения для 4835 учеников. В текущем учебном году таких школ только 15 (3753 учеников), рассказала руководитель "Фонда открытая политика".
"Кроме этого, в 2014-2015 годах крымскотатарский язык был официальным предметом в 183-х учебных заведениях. Теперь она не является предметом вообще. Однако в 2017-2018 годах на полуострове зафиксировано 31 школу (133 классы по 1879 учениками), где обучение происходит крымскотатарском языке " , - подчеркнула Жданова.
Напомним, население аннексированного Россией Крыму после 2014 года действительно оказалось отрезанным от остальной Украины в вопросе путешествий в другие регионы Украины и доступа к украинским СМИ. Согласно репрезентативного опроса жителей Крыма, проведенного весной немецким Центром восточноевропейских и международных исследований, вКраинский язык родным для себя назвали 2,7 процента опрошенных , русский - почти 80 процентов, а крымскотатарский - 8,7 процента. Только на украинском дома разговаривает один процент опрошенных, только на русском - 83,7 процента. Еще 4,2 процента признались, что иногда дома разговаривают на украинском.