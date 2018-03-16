В ней учится 132 ученика

Таковы данные исследования озвучила руководитель "Фонда открытая политика" Ирина Жданова во время "круглого стола" в " Укринформе ".

"В 2017-2018 учебном годах в Крыму нет заведений, в которых украинский язык изучается как предмет, и есть одна украинская школа, в которой учится 132 ученика" , - сказала она.

Как уточнила Жданова, в исследовании-мониторинга сопоставлялись показатели за 2014-2015 и за 2017-2018 учебные годы. Согласно этим данным четырьмя годами ранее на полуострове было 22 школы с украинским языком обучения, в которых приобретали знания 894 ученика. Количество классов с украинским языком обучения представляется в этом исследовании только за 2017-2018 годы - 19 классов с 239-ю учениками в семи школах.

Украинский язык был предметом для изучения в 2014-2015 годах в 169 заведениях Крыма разного уровня. Ее изучали 9316 учащихся. В те годы учебы украинским осуществлялось для 10,2 тысячи жителей Крыма (5,3%), а теперь - для 371 ученика (0,2%), говорится в исследовании.

Кроме того, четырьмя годами ранее обучение на крымскотатарском языке осуществлялось для 15,2 тысячи учеников (8%), а в 2017-2018 годах - для 5,3 тысячи учащихся (3%). В 2014-2015 годах на полуострове работало 52 школы с крымскотатарским языком обучения для 4835 учеников. В текущем учебном году таких школ только 15 (3753 учеников), рассказала руководитель "Фонда открытая политика".

"Кроме этого, в 2014-2015 годах крымскотатарский язык был официальным предметом в 183-х учебных заведениях. Теперь она не является предметом вообще. Однако в 2017-2018 годах на полуострове зафиксировано 31 школу (133 классы по 1879 учениками), где обучение происходит крымскотатарском языке " , - подчеркнула Жданова.