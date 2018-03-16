Сводка Новостей
- Порошенко назвал отравление Скрипаля посягательством России на суверенитет Великобритании
- Командующим Объединенными силами Порошенко назначил замначальника Генштаба Наева
- СБУ подготовила подозрение главе российского "ЦИК" в оккупированном Крыму за организацию незаконных выборов
- Следком РФ завел уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве бизнесмена Глушкова
- Зеленский показал, как упражняется с гантелями
|Великобритания готовит аналог "списка Магнитского": у Абрамовича могут конфисковать "Челси"
|16.03.2018 16:12
|
По данным СМИ, соответствующая инициатива возникла еще до отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипачахозяин лондонского "Челси" Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача в Великобритании.
Британские власти готовит аналог "списка Магнитского" - закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, вывели свои деньги на Запад, пишет The Times .
Если будет установлено, что Абрамович приобретал активы в Англии за полученные незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов - в том числе и "Челси". Также санкции могут задеть футбольный клуб "Арсенал", акционером которого является олигарх Ализер Усманов.
Ранее издание The Daily Telegraph также писало, что в отношении российских официальных лиц, причастных к коррупции и нарушений прав человека, британские власти может ввести более жесткий режим санкций.
По ее данным, глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд согласовали планы по принятию национального аналога "акта Магнитского". Как отмечает газета, соответствующая инициатива возникла еще до отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача.
Это мероприятие поддерживают Лейбористская партия и все большее число консерваторов, включая парламентария Ричарда Беньона. По его словам, принятие подобного закона позволит Палате общин послать "четкий сигнал" всем тем, кто вовлечен в нарушении прав человека. Этим лицам может быть запрещен въезд в страну, а на их активы наложены экономические санкции.
Напомним, что 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США. В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских чиновников.
Ранее химик ВИЧ Мирзаянов, прежний сотрудник российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разрабатывался "Новичок", заявлял, что прежний российский шпион Сергей Скрипач и его дочь не смогут полностью выздороветь , если их отравили этой нервно-паралитическим веществом. Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.