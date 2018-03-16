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|Опрос американского института: Больше всего негатива у украинцев вызывают БПП и “Народный фронт”, меньше всего – Аграрная партия
|16.03.2018 16:16
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Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" – парламентские партии, которые имеют две самые многочисленные фракции в парламенте, 136 и 81 мандат соответственно. Аграрная партия не баллотировались в 2014 году в парламент. Как заявлял ее лидер Виталий Скоцик, такое решение приняли, чтобы подготовиться к следующим выборам в Раду.
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