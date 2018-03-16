"Северный поток-2" - это антиукраинской, антипольский, антисловацький и антиевропейское проект. Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза? "

Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость шагов для энергетической безопасности: "Здесь так же возникает вопрос единства в Европейском Союзе: что первое - бизнес, экономика или все же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран членов ЕС " .

Он подчеркнул, что "Северный поток-2" - это антиукраинской, антипольский, антисловацький и антиевропейское проект: "Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза Как можно поддерживать проект, по которому российский" Газпром ", который не выполняет решение Стокгольмского арбитража, выигранного Украины, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год? "

"Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не (председатель правления" Газпрома ") Миллер, а Кремль и лично Путин. Какая продает не газ, а имеющая энергетическое оружие?" , - сказал он.

"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего" , - отметил Арсений Яценюк.