Отмечается, что строгие требования к финотчетности вероятно будут иметь крайне негативное влияние на гражданское общество в Украине

Об этом говорится в общих рекомендациях Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, одобренных в Страсбурге в пятницу, 16 марта, пишет " Европейская правда ".

Как говорится в рекомендациях, строгие требования к финансовой отчетности и раскрытию информации для организаций гражданского общества в сочетании с суровыми санкциями вероятно будут иметь крайне негативное влияние на гражданское общество в Украине и должно быть полностью или значительно уменьшено.

Кроме того, отмечают эксперты, очень важно, чтобы планы Украины относительно отмены требований е-деклараций для антикоррупционных активистов были реализованы в 1 апреля 2018 - крайнего срока подачи первых деклараций.

Позиция Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ охватывает изменения в законопроекты и Налогового кодекса, которые заменят ранее внедрены требования е-декларирования для антикоррупционных активистов через внедрение режима обременительной налоговой отчетности и более широкого раскрытия финансовой информации для общественных организаций с общим годовым доходом, превышающим 14350 евро, и которые являются индивидуальными бенефициарами международной технической помощи.

Согласно новым рекомендациям экспертов, новый режим финансовой отчетности и раскрытия информации, если он будет имплементирован, будет противоречить свободе объединений, праву на уважение частной жизни и запрете дискриминации.

Даже по этим организациям были подозрения отмывания денег, правильно было бы начать уголовные расследования против конкретных неправительственный организаций, а не выставлять общие требования отчетности.

В частности, общественные объединения не должны подвергаться более строгим требованиям по финансовой отчетности и раскрытия информации, чем другие некоммерческие организации, предприятия или другие юридические лица, и должны быть обеспечены теми же правами, что и другие юридические лица. Порог дохода для организаций, охваченных новыми требованиями, должен быть значительно увеличен, а к организациям, которые не получили какой-либо общественной поддержки, должны применяться менее жесткие требования. Следует исключить отчетность и публичное раскрытие личности десяти самых высокооплачиваемых сотрудников организаций гражданского общества, а также некоторых доноров и подрядчиков таких организаций, а также исключить требования отчетности и раскрытия информации для лиц, получающих доходы от международных доноров. Если в конечном итоге будут введены новые обязательства по финансовой отчетности и раскрытия информации для этих организаций гражданского общества, следует существенно изменить положение о санкциях, чтобы предусмотреть возможность устранения возможных ошибок. Отмечается, что проекты поправок должны пройти эффективные консультации в течение только процесса разработки и принятия. При этом в консультациях необходимо участие организаций гражданского общества, на которые повлияет вступление в силу этого законодательства.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что обязанность членов общественных организаций подавать электронные декларации выглядит как месть со стороны властей.

Напомним, Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов , подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации