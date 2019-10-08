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|"Слуги" хотят разрешить иностранцам покупать всю землю под застройку
|08.10.2019 13:52
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12 депутатов от партии "Слуга Народа" предлагают парламенту разрешить иностранцам и иностранным юридическим лицам приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
Об этом говорится в проекте закона №2194, зарегистрированном в Раде 1 октября.
Об этом говорится в проекте закона №2194, зарегистрированном в Раде 1 октября.
В то же время предусматривается, что органы местного самоуправления смогут самостоятельно выбирать целевое назначение земучастков частной собственности и утверждать планы подробного планирования территории за пределами населенных пунктов.
По мнению депутатов, штат инспекционных подразделений нынешней службы является чрезмерно малым, а указанные инспекторы не заинтересованы в эффективности контроля.
Также указано, что удельный вес расходов на общегосударственные топогрофо-геодезические и картографические работы составляет 0,3% сметы службы.