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В ГСЧС Украины предупредили о возможных проблемах с транспортом, в энергетике и коммунальной отрасли из-за непогоды
16.03.2018 16:55
С 17-го по 19 марта в Украине возможен "желтый" уровень угрозы для автотранспорта из-за влияния двух активных юго-западных циклонов, предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В Украину снова придут снегопады Фото: ЕРА Согласно сообщению, из-за влияния двух активных юго-западных циклонов с 17-го по 19 марта возможен "желтый" уровень угрозы для автотранспорта, а в центральных областях и Прикарпатье – "красный".15 марта в Укргидрометцентре сообщили, что в Украине 17–19 марта ожидается существенное снижение температуры и ухудшение погодных условий, возможны снегопады. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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