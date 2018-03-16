В Следственном комитете РФ заявили, что готовы сотрудничать с британским следствием для раскрытия покушения на убийство дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии и убийства российского бизнесмена Николая Глушкова. Следком РФ будет расследовать отравление Скрипаль и убийство Глушкова Фото: sledcom.ru Дело об отравлении Скрипаль открыто по ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а дело по факту убийства Глушкова – по ст. 105 УК РФ (убийство)."Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права", – заявили в Следкоме, добавив, что готовы сотрудничать с британским следствием.66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Глушков был обнаружен мертвым в Лондоне вечером 12 марта.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера вторника объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает вероятным, что приказ о нападении на Скрипаля отдал российский президент. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не имеет отношения к этой истории. Песков назвал "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета обвинения официального Лондона в отношении российского президента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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