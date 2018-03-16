Новоназначенному командующему Объединенными силами Сергею Наеву президент Украины Петр Порошенко поставил задачу укрепить Вооруженные силы Украины настолько, чтобы они были способны освободить оккупированные территории. Наев был начальником штаба Сухопутных войск Фото: mil.gov.ua Порошенко проинформировал, что поставил перед командующим задачу по укреплению Вооруженных сил Украины настолько, "чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории".В начале марта Наев был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).До этого он проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.6 марта в Генштабе ВСУ заявляли, что Порошенко может принять решение о назначении командующего операцией Объединенных сил "сегодня-завтра". В феврале президенту предложили две кандидатуры.18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко подписал его 20 февраля и поручил подготовить кандидатуру командующего Объединенными силами в зоне антитеррористической операции. 24 февраля закон вступил в силу.22 февраля начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что сейчас на Донбассе идет смена формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.Согласно закону, границы и перечень территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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