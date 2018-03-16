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Monatik упал со сцены в Минске
16.03.2018 17:43
Украинский певец Monatik не удержался на сцене во время своего выступления. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Monatik: Кто не падал, тот не поднимался Фото: monatik_official / Instagram Видео он обнародовал в Instagram."Минск звучит сногсшибательно! Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции!" – написал исполнитель.Певец отметил пост хештегами "упали в любовь", "ударились в танцы" и "кто не падал, тот не поднимался".

#МинскЗвучит сногсшибательно!!!! * спасибо всем и лично каждому кто разделил с нами эти незабываемые эмоции !!! #УпалиВЛюбовь #УдарилисьВТанцы #ктоНеПадалТотНеПоднимался *

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik * official) 15 Мар 2018 в 12:18 PDT
Концерт в Минске Monatik дал 15 марта.Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ.Monatik занимал кресло судьи на проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Сейчас он является судьей вокального шоу "Голос. Дети".

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