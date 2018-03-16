МВД УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ ПУСКАТЬ ГРАЖДАН РФ В КОНСУЛЬСТВА И ПОСОЛЬСТВО В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ — ЗАЯВЛЕНИЕ

"Согласно ноты МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь.

МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет вероятно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны.

На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений.

МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо!

В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупации частей Донецкой и Луганской областей - проведения незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.

МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны - Во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий – согласно Венской конвенции.

Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.

Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины." - Заявили в МВД.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира