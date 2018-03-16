Украинский и российский режиссер Александр Павловский скончался на 71-м году жизни. Павловский работал в Украине и РФ Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.На момент смерти режиссеру было 70 лет.Александр Павловский работал на Одесской киностудии в 1970-1980-х годах. В 1993-1999 годах был художественным руководителем киностудии "Аркадия", главным режиссером муниципального телеканала Одессы.С 2000 года работал на киностудиях в Москве.Павловский снял следущие фильмы и сериалы: "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Подарок судьбы", "Депутатский час", "Струны для гавайской гитары", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая личность", "И черт с нами!", "Ребенок к ноябрю", "Зефир в шоколаде", "Левая грудь Афродиты", "Жрица любви", "Атлантида", "Бомба для невесты", "Адвокат", "В ритме танго", "Дети белой богини", "Петля", "Земский доктор", "Людмила". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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