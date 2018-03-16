Решение Николаевского горсовета о досрочном прекращении полномочий
мэра Николаева Александра Сенкевича было принято с нарушениями
законодательства, отметила судья Центрального райсуда города.
Сенкевича восстановили в должности Фото: Миколаївська міська рада /
Facebook Судья отметила, что решение горсовета было принято с
нарушениями законодательства."Суд решил иск удовлетворить, признать
противоправным и отменить решение Николаевского горсовета от 5
октября 2017 года о досрочном прекращении полномочий городского
головы с дня его принятия", – заявила она.Решение суда может
быть обжаловано в течение 30 дней.5 октября Николаевский городской
совет проголосовал за недоверие мэру Сенкевичу, его работу
признали неудовлетворительной. Сенкевич обжаловал решение
в суде.11 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект
постановления о прекращении полномочий Николаевского городского
совета и назначении внеочередных выборов в локальный орган
власти.500
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