Сводка Новостей
- В Британии открыли дело об убийстве Глушкова
- "Схемы" выяснили, как Марина Порошенко возглавила Украинский культурный фонд. Видео
- Командующим Объединенного оперативного штаба назначили Сергея Наева
- Грач: Путин совершил ошибку, назначив Аксенова. Он грабит. Есть еще такой же – Константинов. Он уже пол-Крыма захватил
- Суд восстановил Сенкевича на посту мэра Николаева
|МВД предупредило, что 18 мая в российские дипучреждения не будут пускать россиян
|16.03.2018 18:21
|
Допуск в здание будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусомВ Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.
Фото: google.com
Как сообщает пресс-служба министерства, доступ в дипучреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.
"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут обеспечать в этот день за надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий в соответствии с Венской конвенцией. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут", - говорится заявлении.
МВД призывает дипломатов и граждан России "подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законов Украины".
Напомним, в Украине для голосования российских граждан на выборах президента РФ 18 марта откроют четыре избирательных участка.