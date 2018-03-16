На борту вертолета HH-60 Pave Hawk, потерпевшего крушение у границы с Сирией, находилось семь американских военных, все они погибли. Вертолет потерпел крушение на границе с Сирией Фото: wikipedia.org По его словам, это была транспортная операция. На борту находилось семь человек. Все они считаются погибшими.В заявлении Пентагона в Twitter говорится, что крушение вертолета не было результатом активности врага. .@CJTFOIR mourns the loss of @coalition personnel in yesterday's helicopter crash in western Iraq. Our thoughts are with the families, friends, and fellow service members of our fallen troopers. pic.twitter.com/mxkCKGNVEx — OIR Spokesman (@OIRSpox) 16 березня 2018 р. Свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп."Наши мысли и молитвы вместе с семьями и близкими отважных военных, погибших в результате крушения вертолета на иракско-сирийской границе вчера. Их жертва ради служения нашей стране никогда не забудется", – написал он в своем Twitter. Our thoughts and prayers go out to the families and loved ones of the brave troops lost in the helicopter crash on the Iraq-Syria border yesterday. Their sacrifice in service to our country will never be forgotten. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 березня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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