Реализовать проект можно будет за 1-1,5 года

" Поскольку работы будут проходить за муниципальные деньги, исполнителя работ по реконструкции будут определены на тендере... Дальнейшая процедура предусматривает проведение экспертизы, тендера на работы и далее - строительство. Если брать нормативное время, то за 1-1,5 года этот проект можно реализовать", - сообщил координатор проекта" Новая Контрактовая "Евгений Петрощук в четверг во время презентации проекта в Национальном художественном музее, передает "Интерфакс".

По его словам, заказчиком работ на территории Контрактовой площади является КП "Благоустройство", исполнителя реконструкции определят путем проведения тендера.

Согласно проекту, на Контрактовой площади создадут пешеходную зону с тактильными путями для слабовидящих и въездом в метро для людей на колясках. Проект не предусматривает размещение на площади МАФов, кроме одного стеклянного дома. Архитекторы проекта отметили, что город может отказаться и от этого МАФа в том случае, если учреждения питания откроются в Гостином дворе в центре площади.

По словам координатора "Новой Контрактовой", проект не предусматривает реконструкции Гостиного двора, поскольку суд вернул этот объект в государственную собственность лишь недавно.

При этом Петрощук заверил, что проект реконструкции площади позволит осуществить реконструкцию Гостиного двора чуть позже, без ущерба для выполненных работ.

По данным авторов "Новой Контрактовой", реконструкция предусматривает реорганизацию транспортных потоков на площади и смежных улицах, замену дорожного покрытия на клинкерную плитку, а также строительство фонтана возле Киево-Могилянской академии и дополнительное озеленение.

Проект "Новая Контрактовая" победил в архитектурном блиц-конкурсе, проведенном Департаментом градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) в 2015 Первые изменения по проекту - снос МАФов - было выполнено в 2017 году.

По данным на официальной странице проекта, "Новая Контрактовая" разрабатывается под патронатом КГГА и при поддержке Подольской райадминистрации.

Отметим, в рамках круглого стола по проведению археологических исследований на Почтовой площади ученые рекомендовали после завершения исследований создать музей на Контрактовой площади и там экспонировать находки с Почтовой.

О том, что в Киеве проведут реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с устройством пешеходной зоны, стало известно в апреле 2017 года. Для обустройства зеленой зоны с Контрактовой площади перенесли все МАФы. Устройство пешеходной зоны на Подоле решили проводить в несколько этапов. Во-первых, в районе Контрактовой ввели новую временную схему дорожного движения. Второй этап - реконструкция прилегающих к площади улиц: Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и других. Третья очередь - это, собственно, реконструкция Контрактовой площади. На четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного транспорта.