В этом году ФГИ планирует продать ряд больших госпредприятий, включая Одесский припортовый завод и "Турбоатом". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трубаров: ФГИ подготовил презентацию 21 объекта приватизации Фото: Віталій Трубаров / Facebook "21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, "Центрэнерго", ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, "Президент Отель", "Турбоатом", – сообщил глава ФГИ о приватизационных планах ведомства на 2018 год. Слайд: spfu.gov.ua Трубаров отметил, что в презентации есть описание предприятий, информация о финансово-экономическом состоянии и контакты их руководства.6 марта Виталий Трубаров сообщил, что ФГИ с начала года перечислила в госбюджет 253 млн грн от приватизации и аренды госимущества. Кроме того, он заявил, что фонд планирует выручить от приватизации государственного имущества 21,3 млрд грн в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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