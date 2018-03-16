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Фонд госимущества представил список главных объектов приватизации на 2018 год
16.03.2018 18:36
В этом году ФГИ планирует продать ряд больших госпредприятий, включая Одесский припортовый завод и "Турбоатом". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трубаров: ФГИ подготовил презентацию 21 объекта приватизации Фото: Віталій Трубаров / Facebook "21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, "Центрэнерго", ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, "Президент Отель", "Турбоатом", – сообщил глава ФГИ о приватизационных планах ведомства на 2018 год.
1521201661-7554.Слайд: spfu.gov.ua
Трубаров отметил, что в презентации есть описание предприятий, информация о финансово-экономическом состоянии и контакты их руководства.6 марта Виталий Трубаров сообщил, что ФГИ с начала года перечислила в госбюджет 253 млн грн от приватизации и аренды госимущества. Кроме того, он заявил, что фонд планирует выручить от приватизации государственного имущества 21,3 млрд грн в 2018 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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