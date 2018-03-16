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|Яценюк в Варшаве - представителям ЕС: Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа
|16.03.2018 18:37
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"Когда мы объединены, когда мы преданы и держимся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и правильно. НЕ разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не находить никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину. вы не просто боретесь за нас - вы боретесь за себя"руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступил во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта.
Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк напомнил слова, якобы для президента Путина двери в свободном мире закрыты. Однако, подчеркнул он, "все разговаривают с Путиным, все встречаются с Путиным, все в тесном контакте с Путиным": "Разве есть какая изоляция, реальная, сильная изоляция Путина? Нет".
Путин пытается представить себя как очень сильного лидера, подчеркнул Арсений Яценюк: "Будем откровенны - важно не недооценивать врага. У него хорошо получается. Он атакует нас, он атакует вас, он унижает свободный мир, мировых лидеров. Вы нормально это воспринимаете?", - обратился он к присутствующим представителям ЕС.
"Поэтому необходимы согласованные и очень сильные действия", - подчеркнул он: "Без сомнения, санкции важны. Но в 2006 году мир применил санкции против Северной Кореи. А сегодня Северная Корея баллистические ракеты, которые с легкостью могут долететь до территории США. Разве должны вынести из этого уроки?"
Арсений Яценюк подчеркнул опасность "странных противоречивых сигналов": "Кто преуспеет в этом хаотическом мире? Такие люди, как президент Путин или руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын".
"Для нас важно осознать: когда мы объединены, когда мы преданы и держимся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину", - отметил руководитель "Народного фронта".
"Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа. Вы не просто боретесь за нас - вы боретесь за себя", - сказал Арсений Яценюк.