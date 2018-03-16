"Когда мы объединены, когда мы преданы и держимся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и правильно. НЕ разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не находить никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину. вы не просто боретесь за нас - вы боретесь за себя"

Арсений Яценюк напомнил слова, якобы для президента Путина двери в свободном мире закрыты. Однако, подчеркнул он, "все разговаривают с Путиным, все встречаются с Путиным, все в тесном контакте с Путиным": "Разве есть какая изоляция, реальная, сильная изоляция Путина? Нет" .

Путин пытается представить себя как очень сильного лидера, подчеркнул Арсений Яценюк: "Будем откровенны - важно не недооценивать врага. У него хорошо получается. Он атакует нас, он атакует вас, он унижает свободный мир, мировых лидеров. Вы нормально это воспринимаете?", - обратился он к присутствующим представителям ЕС.

"Поэтому необходимы согласованные и очень сильные действия" , - подчеркнул он: "Без сомнения, санкции важны. Но в 2006 году мир применил санкции против Северной Кореи. А сегодня Северная Корея баллистические ракеты, которые с легкостью могут долететь до территории США. Разве должны вынести из этого уроки?"

Арсений Яценюк подчеркнул опасность "странных противоречивых сигналов": "Кто преуспеет в этом хаотическом мире? Такие люди, как президент Путин или руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын".

"Для нас важно осознать: когда мы объединены, когда мы преданы и держимся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину" , - отметил руководитель "Народного фронта".