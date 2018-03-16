Об этом сообщает издание Mukachevo.net .

Объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.

Утром вызванные наряды полиции приступили к сборам показаний и заявлений от пострадавших.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня в 6.47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация" , - прокомментировали в закарпатской милиции.

Как отмечается, случай выглядит как откровенная провокация, о которых предостерегали в эти дни правоохранители.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатской союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

27 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Также стало известно, что посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в венгерское МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".