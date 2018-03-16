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|В городе на Закарпатье ночью побили стекла в 9 автомобилях с венгерскими номерами
|16.03.2018 18:45
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Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимымиВ ночь на 16 марта в Берегово рядом со спортбазой "Закарпатье" было разбито стекло в 9 автомобилях с венгерскими номерами.
Фото: Mukachevo.net
Об этом сообщает издание Mukachevo.net.
Объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.
Утром вызванные наряды полиции приступили к сборам показаний и заявлений от пострадавших.
"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня в 6.47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация", - прокомментировали в закарпатской милиции.
Как отмечается, случай выглядит как откровенная провокация, о которых предостерегали в эти дни правоохранители.
Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатской союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.
27 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.
Также стало известно, что посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в венгерское МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".
"Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, серьезно ограничивают права меньшинств. Представляется, они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сийярто, сообщает сайт венгерского правительства.