Бывший председатель Верховного Совета Крыма Леонид Грач рассказал изданию "ГОРДОН", что Грач заявил, что крымчане против "аксеновщины" Фото: komros.info Такие настроения он связал не с президентом РФ Владимиром Путиным, а с "главой Крыма" Сергеем Аксеновым."Прямо скажу, они не против Путина, а против “аксеновщины”. Путин совершил огромную ошибку, назначив Аксенова премьер-министром. Он где можно грабит. Ситуация неуправляемая. Есть еще такой же, как Аксенов, Владимир Константинов – "председатель госсовета" Крыма. Всем говорит: "Я только один рубль зарплаты получаю, остальное отдаю в детскую больницу". Погоди, друг, как же ты без зарплаты живешь, если ты взяток не берешь? Так он уже пол-Крыма захватил", – заявил Грач.По его словам, с Аксеновым и Константиновым произошла "любопытная история падения нравственности"."Я помню, 20–22 февраля 2014 года с экранов крымского телевидения не слазили Аксенов, Константинов, Михаил Бахарев (тогда редактор "Крымской правды"). Они рвали на себе тельняшку и выступали, что надо жить с Украиной. Но не долго это длилось", – отметил Грач.Экс-председатель Верховного Совета Крыма заявил, что Аксенов был "всего лишь мальчиком на побегушках у донецких"."Его привел к власти Василий Джарты – самое близкое и деструктивное окружение Виктора Януковича (экс-президент Украины. – )", – сказал Грач.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира."Главой" Крыма Путин назначил Аксенова в апреле 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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