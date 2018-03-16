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|Командующим Объединенного оперативного штаба назначили Сергея Наева
|16.03.2018 19:01
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Ему подчиняются не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областейПрезидент Петр Порошенко назначил первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев командующим Объединенных сил.
Фото: з вільних джерел
"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. на эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наев", - отметил Порошенко, передает Общественное.
Объединенный оперативный штаб уже действует в системе Генштаба. Ему подчиняются не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей.
После вступления в силу президентского закона о реинтеграции Донбасса именно на Объединенный оперативный штаб возлагаются полномочия по регуляции ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, вместо штаба АТО.
Напомним, Президент Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета подписал закон о деоккупации Донбасса.