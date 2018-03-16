"Схемы" выяснили, как Марина Порошенко возглавила Украинский культурный фонд. Видео
16.03.2018 19:08
Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и
телеканала "UA:Перший") выяснили, как первая леди Украины Марина
Порошенко возглавила Украинский культурный фонд. Отмечается, что
Марина Порошенко теперь будет иметь прямое отношение к
распределению бюджетных средств. "Схемы" узнали, что была создана
лишь видимость прозрачного конкурса по избранию половины членов
наблюдательного совета, которые впоследствии единодушно выдвинули
Марину Порошенко на должность главы Украинского культурного фонда",
– говорится в сюжете, опубликованном на YouTube. | Марина
Порошенко возглавила Украинский культурный фонд в январе 2018 года
Фото: president.gov.ua Также отмечается, что глава фонда и члены
наблюдательного совета, несмотря на право распоряжаться бюджетными
средствами, не будут заполнять электронные декларации, поскольку их
работа не подпадает под действие закона "О предотвращении
коррупции".Также у Марины Порошенко есть диплом искусствоведа,
который она получила в 2007 году. Но в то же время некоторые
преподаватели сказали "Схемам", что не помнят Порошенко или не
преподавали у нее."Все это вызывает вопрос: а смогла бы Марина
Порошенко получить такую должность при соблюдении всех прописанных
законом процедур и если бы она не была женой президента?" –
говорится в сюжете.Порошенко возглавила Украинский культурный фонд
19 января 2018 года. Ее кандидатуру поддержали все члены
наблюдательного совета.23 марта 2017 года Верховная Рада поддержала
законопроект №5491 об Украинском культурном фонде –
бюджетном учреждении, которое будет выполнять специальные
функции по содействию национально-культурному развитию страны.
Президент Петр Порошенко подписал его 21 апреля 2017 года.видео
Видео:
Радіо Свобода онлайн / YouTube