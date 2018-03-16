По официальной версии Березовский повесился в собственном доме

16 марта Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по убийству Николая Глушкова в Лондоне.

Николай Глушков был близким другом и бизнес-партнером Бориса Березовского, категорически отказывался верить официальной версии о его самоубийстве и настаивал, что смерть олигарха выгодна Кремлю. Глушкова нашли мертвым 13 марта, - сообщает ВВС .