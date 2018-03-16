Всеукраинская общественная организация "Федерация футбола участников АТО" выразила недоверие вице-президенту Федерации футбола Украины Вадиму Костюченко. Руденко: 14 марта 2018 года ветераны АТО впервые встретились с президентом ФФУ Андреем Павелко Скриншот: Укрінформ / YouTube По его словам, ветераны создали организацию для реабилитации участников АТО и патриотического воспитания детей. Первый договор о сотрудничестве с ФФУ был подписан в 2016 году. Со стороны ФФУ ответственным был Костюченко. Именно из-за его непрофессионализма и бездействие все это время существовали искусственные преграды и саботаж для подписания полноценного договора. 14 марта 2018 года ветераны впервые встретились непосредственно с президентом ФФУ Андреем Павелко."Было такое ощущение, что информацию о нашем сотрудничестве за эти два года ему никто объективно не доводил. То есть реальной картины не было. И с этого времени мы имеем прямой контакт с самим президентом ФФУ Андреем Павелко, который пообещал те требования, которые мы ему предоставили, выполнить. Сначала вопрос стоял о сотрудничестве и внесения в единый календарь наших соревнований на 2018 год. И это обещание выполнено", – сказал Руденко.Он отметил, что так как предыдущие годы за сотрудничество отвечал Костюченко, ветераны АТО выразили ему недоверие и требуют его отстранение от должности."Ми обратились к Павелко, чтобы он лично разобрался и отстранил от должности этого человека на момент проведение расследование согласно закону. И он пообещал, что на ближайшему выконкоме этот вопрос рассмотрят", – заявил он.13 сентября 2017 года издание Sport Arena на основании имеющихся в распоряжении редакции документов заявило, что Костюченко подделал свой первый диплом, на основании которого сделал дальнейшую карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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