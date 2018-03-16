Канада продолжит поддержку Украины и не намерена отменять санкции против России

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд, сообщает " Укринформ ".

"Канада не признает незаконное расширение российских президентских выборов на аннексированные украинские территории" , - сказала Фриланд.

Она также осудила нарушения Россией суверенитета Украины.

"В четвертую годовщину российского незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать эти нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнула глава МИД.

Министр также заявила, что Канада продолжит поддержку Украины и не намерен отменять санкции против России.

"Мы и дальше будем поддерживать давление, в том числе с помощью экономических санкций, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства согласно международному праву и почитать суверенитет Украины", - сказала Фриланд.

Она добавила, что "Канада безоговорочная в своей поддержке народа Украины".

Добавим, что сейчас Канада имеет один из самых длинных в мире списков физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, в отношении которых действуют различные санкции.

Отметим, глава украинского МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.