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|Канада не признает законность проведения российских выборов в аннексированном Крыму, - Фриланд
|16.03.2018 19:17
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Канада продолжит поддержку Украины и не намерена отменять санкции против РоссииКанада не признает законности проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.
Христя Фриланд Фото: Reuters
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд, сообщает "Укринформ".
"Канада не признает незаконное расширение российских президентских выборов на аннексированные украинские территории", - сказала Фриланд.
Она также осудила нарушения Россией суверенитета Украины.
"В четвертую годовщину российского незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать эти нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнула глава МИД.
Министр также заявила, что Канада продолжит поддержку Украины и не намерен отменять санкции против России.
"Мы и дальше будем поддерживать давление, в том числе с помощью экономических санкций, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства согласно международному праву и почитать суверенитет Украины", - сказала Фриланд.
Она добавила, что "Канада безоговорочная в своей поддержке народа Украины".
Добавим, что сейчас Канада имеет один из самых длинных в мире списков физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, в отношении которых действуют различные санкции.
Отметим, глава украинского МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
Напомним, представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявлял, что Европейский союз не признает проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыма.