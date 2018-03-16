Политический обозреватель Виталий Портников считает, что идея военного переворота, которую озвучила внефракционный нардеп Надежда Савченко – это не комедия. Портников: Военный переворот в Украине будет иметь катастрофические последствия Фото: EPA (архив) "Военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для государства - утрату части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы. Но это не значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники представляют себе его последствия. Более того, как это нередко уже бывало в украинской истории, последствия их не сильно интересуют. Их интересует сиюминутное воплощение ненависти в реальные действия. Какая разница, что будет после этого?", – написал он.Портникову кажется ошибкой недооценивать то, что именно нардеп Надежда Савченко говорит о "целесообразности" переворота."Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и с высшим образованием - такие, как Ленин или Троцкий. Но, во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А, во-вторых, все те сторонники переворота, которые находились рядом с его организаторами и призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните - матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили...Да по сравнению с ними Надежда Савченко - выпускница Института благородных девиц", – заявил политический знаток.Он также напомнил о последствиях революции1917 года – гражданской войне, Голодоморе и репрессиях.15 марта Савченко заявила, что многие военнослужащие считают военный переворот "ожидаемым событием". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что она планировала теракт в Верховной Раде. В этот же день депутат пришла на допрос в СБУ. Ее вызвали по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия.Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что в стране есть много военнослужащих, которые "понимают, что происходит" и "согласны, что военный переворот в Украине – очень ожидаемое и, наверное, очень правильное событие". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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