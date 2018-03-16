Полиция Лондона получила результаты вскрытия тела бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова, найденного мертвым 12 марта – он умер в результате "сдавливания шеи". Тело Глушкова было найдено 12 марта Фото: ЕРА Сегодня правоохранители получили результаты вскрытия тела Глушкова – по мнению экспертов, экс-партнер российского бизнесмена Бориса Березовского скончался в результате "сдавливания шеи"."Управление по борьбе с терроризмом британской полиции, которое вело расследование с самого начала, теперь рассматривает смерть Глушкова как убийство", – говорится в сообщении полиции. Николай Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным акционером.В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".В России у Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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