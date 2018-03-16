|
Британская полиция расценила смерть соратника Березовского Глушкова как убийство
|
16.03.2018 19:32
|
Полиция Лондона получила результаты вскрытия тела бывшего первого
заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова,
найденного мертвым 12 марта – он умер в результате "сдавливания
шеи". Тело Глушкова было найдено 12 марта Фото: ЕРА Сегодня
правоохранители получили результаты вскрытия тела Глушкова – по
мнению экспертов, экс-партнер российского бизнесмена Бориса
Березовского скончался в результате "сдавливания шеи"."Управление
по борьбе с терроризмом британской полиции, которое вело
расследование с самого начала, теперь рассматривает смерть Глушкова
как убийство", – говорится в сообщении полиции. Николай
Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела,
затем – заместителя гендиректора компании Березовского
"ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым
департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя
гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся
основным акционером.В 2000 году был арестован по делу
о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве,
отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной
выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским
судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения
и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок,
находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы
заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего
режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".В России у
Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным
преследованием по делу о хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира