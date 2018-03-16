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В рейтинге самых дорогих городов мира Киев поднялся на 14 ступеней
16.03.2018 19:33
В рейтинге самых дорогих городов мира Киев поднялся на 14 ступеней
Самым дорогим городом в рейтинге пятый год подряд является Сингапур
Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира и занимает 110 место из 133 проанализированных населенных пунктов.
В рейтинге самых дорогих городов мира Киев поднялся на 14 ступеней Фото: korysniporady.com.ua

Согласно обнародованному 15 марта рейтингу Worldwide Cost of Living 2018, который готовит издание The Economist, столица Украины поднялась на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.

Самым дорогим городом в рейтинге пятый год подряд является Сингапур. Половина из десяти самых дорогих городов - расположены в Европе, в частности Париж, Цюрих, Осло.

Среди самых дешевых городов планеты в отчете место занимает Дамаск (Сирия). Также в десятке самых дешевых - Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния), Дели (Индия).

По словам авторов рейтинга, главной причиной для изменений в рейтинге продолжают быть колебания курсов валют. В результате этого из-за падения курса доллара одно из американских городов не вошло в первую десятку рейтинга Нью-Йорк и Лос-Анджелес занимают тринадцатое и четырнадцатое места по сравнению с девятым и одиннадцатым местом в прошлом году.

Составляя рейтинг эксперты сравнивали более 400 индивидуальных цен на более чем 150 продуктов и услуг.

В 2017-м Киев входил в десятку самых дешевых для жизни городов (был на 124 месте).

Напомним, в ноябре прошлого года в списке "зеленых" городов Европы городского исследователя Филиппа Гартнер Киев занял первое место в категории городов Европы с населением более 2 миллионов.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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