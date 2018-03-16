Сводка Новостей
- Отмена выборов президента РФ в Украине: В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права"
- Журналистка Худецкая: Москва очень любит басню о снайперах в гостинице "Украина". Так что Савченко фонтанирует запоребриковыми месседжами
- Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты, - ОБНОВЛЕНО
- Генпрокуратура проводила обыски в отделениях "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре
- Власти Киева ограничивают въезд крупногабаритного транспорта в город
|Журналист Худецкая: Москва очень любит басню о снайперах в гостинице "Украина". Так что Савченко фонтанирует запоребриковыми месседжами
|16.03.2018 19:40
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https://www.facebook.com/olga.khudetska/posts/2087119571522962
Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.Как сообщил 20 февраля начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек.В комментарии изданию "ГОРДОН" 16 марта Горбатюк заявил, что Савченко в своих показаниях не говорила о конкретных людях, в частности, о Пашинском, следовательно ее заявления станут поводом для вызова на допрос.
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