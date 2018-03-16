В феврале–марте 2014 года украинская власть не думала ни о защите Крыма, ни о грядущей войне на Донбассе, а "портфели делила с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные и начались митинги", заявил "ГОРДОН" прежний начальник Генштаба и экс-командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана. Владимир Замана: За четыре года не сделано ничего, чтобы сплотить общество для сопротивления агрессору. Разочарование – самое страшное и самое тяжелое, что произошло с нами с 2014-го Фото: mil.gov.ua ."Украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть – нет. Никто в новой власти ни о защите Крыма, ни о грядущей войне не думал. Они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные и начались митинги. А когда, как гром между ясного неба, захватили главный Совет Крыма – Турчинов и компания неожиданно вспомнили об армии. Самое противное в этой ситуации, что они по-прежнему огульно обвиняют всех военных в Крыму в предательстве! Обвиняют, хотя сами побоялись подпись поставить, чтобы развязать руки военным!" – заявил Замана.По словам генерал-полковника, в 2014 году нужно было безотлагательно вводить военное положение хотя бы на тех территориях, которые начала захватывать Россия. Поможет ли сейчас Украине введение военного положения, Замана не смог ответить."Сейчас, на пятый год войны, поможет ли введение военного положения? Сложный вопрос. Вернусь к главному: мы защищаем свою территориальную целостность или нет? Мы прекращаем торговлю с агрессором, прекращаем поддерживать его экономику или нет? За четыре года не сделано ничего, чтобы сплотить общество для сопротивления агрессору. Разочарование – самое страшное и самое тяжелое, что произошло с нами с 2014-го", – убежден Замана.По его мнению, украинская власть не сделала выводов из ошибок, допущенных в 2014-м, и по-прежнему не готова к отражению внешней агрессии."У нас до сих пор советская модель управления армией. Неэффективная модель для борьбы с Россией, где такая же советская армия, только в разы больше. А должен быть принципиально другой подход, который позволит не просто защититься от внешней агрессии, но сделать так, что никто и никогда больше не посмеет даже сунуться в Украину с "зелеными человечками". Но власть по-прежнему не готова к отражению агрессии, боится мобилизации общества через развертывание полноценной территориальной обороны по всей Украине", – сказал Замана.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия намерена провести на захваченном полуострове президентские выборы. 1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек были убиты.Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го по конец 2017 года составили 2750 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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