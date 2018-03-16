По данным президента Украины Петра Порошенко, на оккупированных территориях Донбасса находятся 35,5 тыс. боевиков, которыми командуют российские кадровые офицеры. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору Фото: president.gov.ua "Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России. И делали это с одной целью – чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Да, это, собственно, и произошло в 2014 году. Но я подчеркиваю: подобная ошибка больше никогда не повторится. Пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять граммов свинца припасли для каждого, кто придет к нам с мечом", – сказал он.Порошенко проинформировал, что в данный момент в состав российских оккупационных войск на Донбассе входят армейские корпусы реальной численностью 35,5 тыс. человек.Он подчеркнул, что командирами подразделений боевиков, начиная со взвода, являются штатные кадровые российские офицеры.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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