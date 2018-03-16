Успешность военного, вернувшегося с войны, время проверяется не созданием им нового бизнеса, а умением заново интегрироваться в гражданскую жизнь и успешно продолжить то, во что вкладывал только себя до войны

На самом деле, с Андреем мы познакомились 19 января 2016 года в Константиновке Донецкой области. Я четко помню число, ведь, это было Крещение и бойцы 34 отдельного мотопехотного батальона пригласили поехать с ними на водоем, где они ныряли в прорубь.

Андрей с совершенно случайным позывным "Фотограф" сделал тогда очень крутые и эмоциональные фотографии.

"Я довольно универсальный фотограф. Но в целом делаю репортажные фотки. Они живы. Партнеры называли меня" Ловец эмоций ". Мне всегда удавалось поймать эмоцию" , - признается фотограф.

Фотографией Андрей Попиль занимается с 10 лет. Тогда ему подарили первый фотоаппарат - советскую "Смену". Затем у него был период, когда фотография надоела и он забросил это дело. Когда появились цифровые фотоаппараты вернулся к делу снова.

"Как-то пришел в ночной клуб, начал фотографировать, меня пригласили там остаться на работу. Мое дело, которым я тогда занимался со временем оттеснилось. Когда решил, что хватит работать на дядю. В свое время решил работать на себя. Это не было фото, мы с товарищем занимались производством автоматических ворот. Но фотография всегда появлялась и я понял - если ты "впрягся" в это, должен тянуть. Для чего тогда столько лет этим заниматься? Мне это нравится. Это стиль жизни" , - признается Андрей.

"С армейских фоток сделаем большую, крутую выставку"

Андрей признается, что в армии не собирался быть фотографом. Соответственно, никакой техники с собой не брал.

"Но на мой второй день в АТО приехал наш комбат и ротный сказал, что я фотографирую. "Камера есть?" - спросил комбат. - "А из дома выслать могут?". Через несколько дней мне прислали фотоаппарат. Конечно, не самый дорогой из моих, но довольно хороший, с хорошим объективом. И за неделю я стал в батальоне фотографом" , - вспоминает Попиль.

Фото: Андрей Попиль

Ребятам, которые тогда держали Зайцево, близко оккупированной Горловки, в память о тех временах остались хорошие репортажные фотографии. Позже батальон отвели на Константиновку. Андрея направили в военную прокуратуру в командировку.

Фото: Андрей Попиль

"Я не адвокат, но привык любое дело, за которое берусь, делать правильно. Вынужден был стать на некоторое время военным юристом" , - говорит Андрей.

Пока он был в командировке в военной прокуратуре, его ребята располагались на второй линии обороны, следовательно его отсутствие не слишком чувствовалось в батальоне.

Фото: Андрей Попиль

Переслужив, как и вся шестая волна, несколько месяцев, Андрей вернулся домой. И сразу включился в работу. Выйдя из поезда Константиновка-Киев, сразу пересел на поезд в Луцк и, сняв форму, уехал в командировку.

"Моя напарница Лена пока я был в АТО, тянула это все и благодаря ей я вернулся не на голое место, не потерял клиентов" , - рассказывает фотограф.

Также, Андрей признается, что полноценно гражданским стать не получилось. Он с ребятами из батальона и другими ветеранами создали Общественную организацию - объединение ветеранов АТО.

Фото: Андрей Попиль

"Мы проводим общественную работу, в школах, со своими ребятами, у нас тут свой центр. Здесь у меня Боцман, Маугли, Рысь. Участвуем в социальном проекте по детскому здоровом питании. А без фотографа никуда" , - делится Андрей.

На мобильном телефоне показывает мне армейские репортажи, я узнаю на фото парней, которых видела тогда, в начале 2016, помнится, с кем знакомилась и какими были их позиции. Андрей обещает поделиться этими фотографиями и говорит, что в планах имеет создание стационарной выставки армейских фотографий - больших и распечатанных на холсте. Вспоминает смешную прошлогоднюю историю:

"Год назад, 14 марта, в День добровольца я познакомился с ребятами, которые проводили мероприятия. В них подготовка хромала. Они в экстренном режиме попросили у меня фотки. В итоге, я быстро распечатал некоторые из своих работ, и во время этих мероприятий фотографии скрепками были прикреплены. Я тогда смеялся и говорил ребятам: "Даа, не такой я видел свою первую фотовыставку" .

Фото: Андрей Попиль

"Фотограф – это работа для людей"

Где-то в 2012-2013 годах как-то массово начали появляться фотографы. Их было так много, что разбегались глаза, если вдруг хотелось заказать фотосессию. Андрей Попиль говорит, что сейчас так же многие называют себя фотографом. Но, признается, что не считается конкурентов, а просто качественно делает свою работу.

"Почему-то, многие считали, что имея бытовую зеркалку со средним объективом, можно называть себя фотографом и брать за свою работу деньги. Одни появляются, другие исчезают, всегда есть много посторонних людей" .

Фото: Андрей Попиль

У Андрея небольшой офис в районе м. Харьковская. Стены украшены работами. "Это все мои работы", - говорит фотограф. Здесь и фото красивых девушек - портретные и репортажные, и мужчин. Замечаю фото с концерта Вячеслава Бутусова, группы "Наутилус Помпилиус", Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым. Андрей Попиль снимал концерты и репортажи со съемок клипов.

"У меня было несвойственное занятие - видео-оператора. Я с видео не работаю Вообще, оператор. Потому качественно ты не сделаешь, если делать и то, и другое. Фотограф должен быть сосредоточенным, ловить моменты" , - говорит мужчина.

Фото: Андрей Попиль

До войны Андрей Попиль сотрудничал с изданиями. Сейчас он с напарницей Леной является фотографами в издании Force-news, основатель которого - давний друг Андрея.

"В свое время он снял мощный репортаж в Иловайске. Он был в плену сепаратистов и русских, вывел на чистую воду, это действительно российская агрессия, имел доказательства" , - рассказывает Андрей.

Фото: Андрей Попиль

Уже более восьми лет Попиль сотрудничает с сетью Sport Life.

"У меня много съемок, связанных со спортом. Мы снимаем репортажи, соревнования, работаем с коллективом. Также, в прошлом году была серьезная работа по одной рекламной компанией в клинике "Добробут". Первое их вопросы ко мне было: "Вы крови боитесь ? "В результате, снимал процесс операций. У каждого своя работа, мне было интересно, я сделал крутой репортаж" , - рассказывает Андрей.

Фото: Андрей Попиль

Также, с Андреем можно договориться об индивидуальной фотосессии. Скорее только это сделать - через соцсети.

"Фотограф - это же профессия для людей. Был такой период, что я остался совсем без работы. Доделал все заказы и нового не было. Позвонил знакомым, сделал фотосессии, друг за друга зацепилось и снова на волне" .

По стоимости фотосессии, Андрею сложно ответить. Говорит, что будет около 2500 гривен. На цену влияют текущие расходы, оборудование, аренда офисе, налоги. Важна самоокупаемость. Ведь невозможно работать в минус.

"Все нарушилось, после того, как в 2014 году начал прыгать доллар. К 2014 доллар был стабилен, всех устраивала цена. А сейчас и оборудования, и работа, и способность людей - все влияет на стоимость. Но, если ты заинтересован в конкретной фотосессии , а человек не тянет стоимость твоим услугам, то идешь на уступки, потому что тебе интересно" , - говорит фотограф.

"Профессиональное фото - всегда дорого. Когда говорят: "Ну щелкни" . Говорю: "Могу щелкнуть ... по носу. Бывает такое одно фото, которое стоит, как целая фотосессия. Но я всегда очень критически отношусь к своей работе" , - добавляет он.

"Профессия фотографа существовать еще некоторое время"

После того, как Андрей рассказывает о своей работе, слышать, как он ее любит. Даже когда признается, что иногда ненавидит фотографию, хочет все бросить.

"Бывают моменты, когда работа не идет, и все. И как себя не заставляй, не получается. А время приходит вдохновение. Бывает очень скучно обрабатывать фото. Порой, берешься за голову и думаешь - зачем я столько наснимал Какая бы техника не была, она все равно врет - где промахнулась с экспозицией, баланс белого, где надо обрезать. И так каждую фотографию. Бывает иногда, что я ненавижу свою работу" , - говорит фотограф.

Фото: Андрей Попиль

Но это ощущение исчезает, когда Андрей снова оказывается на работе, между людей. Там, за общение и азартом, он понимает, что ничем другим заниматься не хочет.

"Идешь на съемку и ставишь себе цель снять что-то такое "Ух!". Когда ловишь волны - это очень круто" .

Андрей рассказывает, что научиться снимать нельзя, - было бы желание. Утверждает, что, как и в любой профессии, талант у фотографа - это 20%. В качестве бонуса.

"Я когда приобрел первую профессиональную камеру, напросился фотографировать одна свадьба. На мое счастье, они не хотели фотографа. Понял, что мне нужно заново учиться. Если не имеешь базы, знаний, опыта. Профессиональная съемка и любительская - это совершенно разные вещи" , - вспоминает Андрей.

Фото: Андрей Попиль

Он убежден, несмотря на то, что сейчас существует очень много гаджетов, они никогда не сделают того, что сделает-фотограф. Робот никогда не поймает эмоции.