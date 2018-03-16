Сводка Новостей
- Отмена выборов президента РФ в Украине: В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права"
- Журналистка Худецкая: Москва очень любит басню о снайперах в гостинице "Украина". Так что Савченко фонтанирует запоребриковыми месседжами
- Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты, - ОБНОВЛЕНО
- Генпрокуратура проводила обыски в отделениях "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре
- Власти Киева ограничивают въезд крупногабаритного транспорта в город
|Порошенко поручил подготовить проект изменений в Конституцию Украины для вступления в НАТО
|16.03.2018 20:04
|
Он подчеркнул, что будет настаивать на принятии плана действий по членству в НАТО для УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко дал распоряжение подготовить проект поправок в Конституцию Украины, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО.
Фото: president.gov.ua
"Мы подчеркиваем, что мы будем настаивать на принятии Плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию Украины, на уровне основного закона закрепит наше стремление вступления в НАТО, вступление в ЕС", - сказал Порошенко в Краматорске Донецкой области во время брифинга, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Ранее Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года. В марте он назвал следующей целью Украину План действий по членству в НАТО.
Напомним, НАТО официально признало стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставило статус страны-аспиранта.