Добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR .

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации экс-нардепа Дмитрия Яроша.

"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - добавил он.

Гергерт также потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

Дмитрий Ярош, который сегодня засветился по теме отвода вооружения с Золотого и Петровского – это хитрый ход команды Петра Алексеевича. Об этом сообщает Телеграм-канал "Легитимный"

"Пошли слухи, что Билецкий якобы договорился с властью и 9 октября всё-таки развод вооружения должен был начаться.

Порошенко понимая это, безотлагательно втянул в игру Дмитрия Яроша и его «Украинскую Добровольческую Армию».

Ярош не даст сделать отвода вооружения, и он снова перемешал всю колоду и спутал карты для команды Зеленского.

СБУ знало про этот ход и эти переговоры Порошенко и Яроша. Поэтому Глава МИД Пристайко в ток-шоу «свобода слова» на ISTV озвучил месседж, что Россия виновата в срыве и оттягивает встречу в «Нормандском формате». Пристайко знал, что 9 октября также не получится отвести вооружения, как 12 и 14, потому что существует угроза больших протестов и оппоненты только и ждут повода. Поэтому надо было безотлагательно перенести выговор на Россию.

Этот «кейс» с отводом вооружения на данный момент последний настоящий и уже раскрученный козырь Порошенко по «Донбасскому кейсу» в этом году. Если он его упустит, то его уже ничего не сможет спасти от ареста.

Кажется, «план Б» с миротворцами становится всё более реалистичным." - Говорится в сообщении.

Отметим, главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о намерении вернуть войска на позиции 2016 года в результате разведения сил на Донбассе. Несмотря на это, по его словам, военные продолжат контролировать ситуацию.

Это расстояние, согласно планов министра обороны Загороднюка, позволит военным сразу же вернуться обратно в случае нарушения договоренностей.

Заявления военные руководители озвучивают, непосредственно находясь в районе проведения ООС, опираясь на сложившуюся там ситуацию. Не из уютных кабинетов в Киеве, как это было во времена Порошенко.

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