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|Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в районе АТО
|16.03.2018 20:12
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В конце 2017 года Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог имущества, находящегося в АТОПрезидент Петр Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитование малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине территории Антитеррористической операции.
Фото:president.gov.ua
"Подписал закон, который снимает внедрены ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, подконтрольной Украине", - написал Порошенко.
Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.
Напомним, 21 декабря 2017 Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог имущества, находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).
Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.