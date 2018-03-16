В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что обыски в 15 складских и офисных помещениях "Новой Пошти" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились в рамках уголовного производства. Подробностей в ведомстве не сообщили. Компания существует с 2001 года Фото: Нова пошта / Facebook "Сейчас в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", – написал он. https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/2091612660863829 Издание AIN.UA написало, что обыски также проводились в одесском офисе "Новой Пошти". Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что обыски проводились в 15 складских и офисных помещениях "Новой Пошти" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре в рамках уголовного производства."Все следственные действия осуществляются следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", – написала Сарган. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1880370068703175 Компания "Нова пошта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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