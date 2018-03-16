Правоохранители находятся в местах, где происходят массовые мероприятия

"Всю эту неделю полиция работает в усиленном варианте несения службы, который продлится до 18 марта включительно" , - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции в Закарпатской области Владимир Павлюх, информирует Общественное .

По его словам, правоохранители находятся в местах, где происходят массовые мероприятия.

"В частности, они начались вчера: в Ужгороде праздновали 79 годовщину Карпатской Украины. Соответствующие мероприятия прошли и в Хусте на Красном поле и в других городах области. В тот же день венгры праздновали годовщину своей национальной революции, где тоже присутствовала значительное количество людей, где были гости и из-за границы, правоохранители и там обеспечили соблюдение правопорядка", - сказал он.

Павлюх добавил, что в каждом отделении полиции создали усиленные дополнительные следственно-оперативные группы, которые готовы прибыть в любой регион для наведения правопорядка.

"Правоохранители на стационарных постах полиции, которых несколько в области, проверяют практически весь автотранспорт, въезжающий на территорию области, в первую очередь, иногородний. Водителей, которые ведут себя подозрительно, проявляя опасные предметы, наркотики, оружие", - отметил представитель полиции.

Он добавил, что 15 марта близко села Нижние Ворота в нескольких автомобилях на иногородних номерах, которые заезжали в Закарпатскую область, обнаружили запрещенные предметы.

"В частности, вещества, похожие на наркотики, марихуану, похожие на холодное оружие. Вещи направлены на экспертизу. Если это окажется действительно наркотики и холодное оружие, то виновные понесут ответственность. Лица установлены, полиция продолжает работать на спецпостах с целью недопущения проникновения в области лиц , которые могут дестабилизировать ситуацию и совершать преступления", - сказал Павлюх.

14 марта сообщалось, что на Закарпатье радикалы сорвали дискуссию ЛГБТ-центра . Ранее, 8 марта, во время Марша за права женщин в Ужгороде участников марша за облили красной краской. Впоследствии стало известно, что в Ужгороде продолжают нападать на участников марша 8 марта.

В организации "Карпатская сечь" не опровергли, что сорвали дискуссию, а в своем заявлении добавили: "Мы будем бороться традиционной семье и настоящие европейские ценности, ведь дети это будущее нации». В то же время "Карпатская Сечь" и "Свобода" в своих заявлениях публично отмежевались от возможных антивенгерскими провокаций во время празднования на Закарпатье очередной годовщины провозглашения Карпатской Украины.