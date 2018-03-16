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|В России открыли дела об отравлении дочери Скрипаля и убийстве Глушкова
|16.03.2018 20:28
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Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами ВеликобританииСледственный комитет России возбудил уголовные дела по отравлению Юлии Скрипаль, дочери экс-разведчика Сергея Скрипаля, и по убийству Николая Глушкова в Лондоне.
Фото:news_hub
"Расследование будет осуществлено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Юлию Скрипаль доставили в больницу вместе с отцом 4 марта. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Скрипаль - экс-сотрудник Главного управления разведки РФ, которого обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-разведчика Скрипаля
Николай Глушков был близким другом Бориса Березовского, который категорически отказывался верить официальной версии о его самоубийстве и настаивал, что смерть олигарха выгодна Кремлю. Глушкова нашли мертвым 13 марта.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.
"Это является нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.