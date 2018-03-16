Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании

"Расследование будет осуществлено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Юлию Скрипаль доставили в больницу вместе с отцом 4 марта. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Скрипаль - экс-сотрудник Главного управления разведки РФ, которого обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-разведчика Скрипаля

Николай Глушков был близким другом Бориса Березовского, который категорически отказывался верить официальной версии о его самоубийстве и настаивал, что смерть олигарха выгодна Кремлю. Глушкова нашли мертвым 13 марта.