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Порошенко: Боевики уже почти год срывают выполнение обязательств и не открывают пункт пропуска "Золотое"
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16.03.2018 20:35
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Как только Украина объявляет дату открытия контрольного пункта
въезда/выезда "Золотое" в Луганской области, боевики открывают
огонь в этом направлении, отметил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко посетил КПВВ "Золотое" Фото: president.gov.ua По словам
Порошенко, украинская сторона сделала все, чтобы на "Золотом" было
оборудование для паспортного контроля, мобильный банкинг, чтобы
пенсионеры с временно оккупированных территорий могли получать
здесь пенсии. "Все сделано. Но посмотрите в 300 метрах отсюда
оккупированные территории, они уже почти год срывают выполнение
обязательств и не открывают проезд людей и транспортных средств.
Более того, для них чем хуже, тем лучше. Сейчас в присутствии
Президента, министра обороны, руководителя пограничной службы
можете убедиться, что украинская сторона полностью готова для
начала работы КПВВ", – сказал Порошенко.Он отметил, что как
только Украина объявляет дату открытия пропускного пункта, боевики
открывают огонь в этом направлении.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.31 марта
2016 года в Луганской области открыли КПВВ "Золотое". Но его
работа буквально сразу была заблокирована боевиками. Вопрос
возобновления работы пункта пропуска постоянно поднимается на
переговорах в Минске.Трехсторонняя контактная группа на заседании 4
октября 2017 года, поддержала инициативу об открытии
контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" 20 октября, но
этого не произошло.15 ноября 2017 года представитель Украины в
гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по
урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что
боевики "ЛНР" заявили о намерении блокировать КПВВ "Золотое", пока
в Станице Луганской не будет отведена тяжелая техника.
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