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- Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты, - ОБНОВЛЕНО
- Генпрокуратура проводила обыски в отделениях "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре
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|Генпрокуратура проводила обыски в отделениях "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре
|16.03.2018 20:42
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https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/2091612660863829
Издание AIN.UA написало, что обыски также проводились в одесском офисе "Новой почты". Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что обыски проводились в 15 складских и офисных помещениях "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре в рамках уголовного производства."Все следственные действия осуществляются следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока – только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", – написала Сарган.
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1880370068703175
Компания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей.
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