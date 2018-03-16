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|Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты, - ОБНОВЛЕНО
|16.03.2018 20:44
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В прокуратуре эту информацию пока не комментировалиГенеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты".
Фото:17tv.com.ua
"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер", - сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
Обновление: пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию об обысках.
"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - сообщила Сарган.
По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.
Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.
Напомним, Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.
Обновлением : пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию об обысках.
" В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО" Новая Почта "в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - сообщила Сарган.
По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.
Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.
Напомним, Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.