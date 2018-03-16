15 марта внефракционный нардеп Надежда Савченко сначала заявила, что видела, как снайперов в гостиницу "Украина" во время Евромайдана заводил нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а позже извинилась и сказала, что имела в виду депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского. Журналистка Ольга Худецкая отметила, что подобные заявления часто делают в России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко обвинила Пашинского в возможной причастности к преступлениям на Майдане Фото: EPA 15 марта Савченко сначала заявила, что видела, как снайперов в гостиницу заводил нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а позже извинилась и сказала, что имела в виду Пашинского."Нет ни одного убитого на Институтской, траектория попадания в которого вела бы к окнам или крыше отеля "Украина". Нет найденных пуль снайперских калибров у погибших на Институтской. Но Москва очень любит эту басню. О снайперах из отеля "Украина". Прям идея фикс. То вбрасывает о грузинских снайперах, то о снайперах Пашинского, то о снайперах Парубия. Так что Савченко фонтанирует запоребриковимы месседжами, но кого я этим удивлю, да?" – написала журналистка.После того как Савченко сказала, что говорила о Пашинском, Худецкая отредактировала пост."Здесь стоит знать одно: видео с человеком, у которого в багажнике была винтовка и которого защищал Пашинский, датированное 18 февраля, а не 20-м. И события происходили не у гостиницы "Украина", – отметила журналистка. https://www.facebook.com/olga.khudetska/posts/2087119571522962 Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.Как сообщил 20 февраля начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек.В комментарии изданию "ГОРДОН" 16 марта Горбатюк заявил, что Савченко в своих показаниях не говорила о конкретных людях, в частности, о Пашинском, следовательно ее заявления станут поводом для вызова на допрос. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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