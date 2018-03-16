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Отмена выборов президента РФ в Украине: В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права"
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16.03.2018 20:58
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На запрет проведения выборов президента РФ на территории Украины
отреагировали в Центральной избирательной комиссии России и в
Совете Федерации. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке ЦИК РФ о решении украинских властей: Это не просто нарушение,
это непонимание, незнание норм международного права Фото: cikrf.ru
По его словам, решение Киева заблокировать доступ в российские
представительства в день выборов президента в России основано на
"непонимании норм международного права"."Это не просто нарушение,
это непонимание, незнание норм международного права", – заявил
Булаев.В Совете Федерации тоже отреагировали на решение украинских
властей. Так, сенатор Владимир Джабаров в комментарии "РИА Новости"
сообщил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных
прав россиян в Украине в Совете Безопасности ООН.Он добавил, что
Россия намерена направить ноту протеста в Европейский союз и
странам – гарантам Минских соглашений. Сегодня министр
внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не
смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях
РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова."Украина заявила
решительный протест министерству иностранных дел РФ и требует не
проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ
территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе
Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях
дипломатических и консульских представительств РФ на территории
Украины будет вероятно только при условии полного выполнения РФ
упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодняшний день
Российская Федерация не отказалась от своих противоправных
намерений", – говорится в заявлении, обнародованном Аваковым.
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