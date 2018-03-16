В посольстве РФ в Украине журналисту агентства УНИАН сообщили, что выборы президента РФ на территории Украинского государства состоятся. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Посольство РФ в Украине: Полиция не имеет права не пустить. Единственное – могут препятствовать демонстранты Фото: ukraine.mid.ru ."18 числа с 8.00 до 22.00 состоятся выборы", – сообщили журналисту в посольстве РФ.На уточнение, что, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, граждан России не будут пускать на участок украинские полицейские, в российском диппредставительстве отметили: "Полиция не имеет права не пустить. Единственное – могут препятствовать демонстранты. Можно прийти проголосовать".Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова."Украина заявила решительный протест министерству иностранных дел РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет вероятно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", – говорится в заявлении, обнародованном Аваковым.В российском ЦИК уже заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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