Журналисты "Громадського" нашли доказательства существования "тайной тюрьмы" СБУ в Харькове. Видео
16.03.2018 21:22
15 марта "Громадське" выпустило фильм-расследование "Тайный
изолятор СБУ". В нем приводятся показания трех мужчин – Николая
Вакарука, Виктора Ашихина и Юрия Илюхина, – задержанных по
подозрению в сепаратизме в 2014–2015 годах, которые утверждают, что
больше года содержались в харьковском управлении Службы
безопасности Украины. Им показали видео, снятое журналистами во
время экскурсии по изолятору в сентябре 2016-го, и они рассказали о
деталях быта, которые не попали в кадр, а также опознали некоторых
сотрудников харьковского управления. Кроме того, "Громадське"
проверило показания Вакарука, который заявлял, что сотрудники СБУ
вывозили его на лечение в областной клинический центр: журналисты
приехали в больницу вместе с Вакаруком, и персонал медучреждения
его узнал. | (Слева – направо) Вакарук, Ашихин и Илюхин
рассказали о деталях быта в "тайной тюрьме" СБУ Скриншот:
Громадське / YouTube Ашихин в интервью "Громадському" заявил, что
из изолятора задержанных отпустили после того, как они подписали
документ о неразглашении и сотрудничестве с СБУ. После этого их
вывезли в сторону Изюма Харьковской области и отпустили в поле,
выдав по 100 грн и вернув документы. О незаконном содержании
задержанных в "тайных тюрьмах" в июне 2016 года заявила задача ООН
по правам человека. В июле того же года об этом заявили
международные правозащитные организации Amnesty International и
Human Rights Watch. В Службе безопасности Украины эти обвинения
отрицали. Председатель СБУ Василий Грицак лишь допустил, что "там
могли с кем-то работать до определения процессуального статуса". В
январе 2017 года представители Amnesty International заявляли, что
Служба безопасности Украины освободила всех удерживаемых в
харьковском управлении лиц.В военной прокуратуре "Громадському"
сообщили, что уголовное производство, открытое в 2016-м для
проверки фактов, изложенных в отчетах правозащитников, закрыли в
марте 2017 года "в связи с отсутствием состава преступления".видео
Видео: Громадське / YouTube