15 марта "Громадське" выпустило фильм-расследование "Тайный изолятор СБУ". В нем приводятся показания трех мужчин – Николая Вакарука, Виктора Ашихина и Юрия Илюхина, – задержанных по подозрению в сепаратизме в 2014–2015 годах, которые утверждают, что больше года содержались в харьковском управлении Службы безопасности Украины. Им показали видео, снятое журналистами во время экскурсии по изолятору в сентябре 2016-го, и они рассказали о деталях быта, которые не попали в кадр, а также опознали некоторых сотрудников харьковского управления. Кроме того, "Громадське" проверило показания Вакарука, который заявлял, что сотрудники СБУ вывозили его на лечение в областной клинический центр: журналисты приехали в больницу вместе с Вакаруком, и персонал медучреждения его узнал. | (Слева – направо) Вакарук, Ашихин и Илюхин рассказали о деталях быта в "тайной тюрьме" СБУ Скриншот: Громадське / YouTube Ашихин в интервью "Громадському" заявил, что из изолятора задержанных отпустили после того, как они подписали документ о неразглашении и сотрудничестве с СБУ. После этого их вывезли в сторону Изюма Харьковской области и отпустили в поле, выдав по 100 грн и вернув документы. О незаконном содержании задержанных в "тайных тюрьмах" в июне 2016 года заявила задача ООН по правам человека. В июле того же года об этом заявили международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. В Службе безопасности Украины эти обвинения отрицали. Председатель СБУ Василий Грицак лишь допустил, что "там могли с кем-то работать до определения процессуального статуса". В январе 2017 года представители Amnesty International заявляли, что Служба безопасности Украины освободила всех удерживаемых в харьковском управлении лиц.В военной прокуратуре "Громадському" сообщили, что уголовное производство, открытое в 2016-м для проверки фактов, изложенных в отчетах правозащитников, закрыли в марте 2017 года "в связи с отсутствием состава преступления".видео Видео: Громадське / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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